نانسي عجرم تحيي حفلين بالمملكة قريبا

الرياض(صدى):

كشفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم عن احيائها حفلين في المملكة قريباً بمدينتي جدة والرياض .

جاء ذلك خلال لقاء معها ببرنامج ” مجموعة انسان ” ، إذ تحدثت عن مجمل اعمالها ، موضحة ان ألبومها المقبل سيكون مزيج من الأغاني الخليجية والمصرية واللبنانية .

واكدت ” عجرم ” على اهمية الجمهور الخليجي لها وتفضيلها لمطربين خليجيين على رأسهم “حسين الجسمي ، واحلام ، وراشد الماجد ، ونوال ” وغيرهم من نجوم الخليج .

اما عن مسيرتها الفنية بمصر ، فقالت انها لن تنسى فضل الأغنية المصرية ، قائلة : غنائي لمصر أمر إيجابي جداً .

واكدت ” عجرم ” على محبتها للشعب المغربي وذلك بعد معاتبته لها بعد ان بدا تصرفا بها غير مقبول على صعيد عاداتهم ، مؤكدة ان علاقتها بهم قديمة .

وحاولت توضيح الإلتباس قائلة : وصلت للمغرب في ساعة متأخرة ، واستقبلوني بالتمر والجوز ، هذا ماحدث وهناك تأويلات ازعجتني كثيراً .

وحول مشاركتها بالدراما ، عبرت عن عدم ثقتها خلال الفترة الحالية من الإقدام على تلك الخطوة ، وقالت حالياً الوقت لا يسمح لي .