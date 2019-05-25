شركات متخصصة لخدمة حجاج الخارج بعد موسم حج العام الجاري

علي القحطاني(صدى):

تعتزم وزارة الحج والعمرة إنشاء شركات متخصصة لتقديم الخدمة لحجاج الخارج بدءً من موسم الحج التالي لموسم العام الجاري .

من جانبه اكد الدكتور عبدالفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة ان تلك الشركات ضمن النظام الجديد لمقدمي خدمات حجاج الخارج والذي يهدف إلى رفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن وجودة الخدمات .

وكان مجلس الوزارء قد وافق خلال اجتماع الأسبوع الماضي على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وذلك بعد الإطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وقرار ” الشورى ” .