تحذير: مادة خطيرة في العلكة تسبب مرض قاتل

باريس(صدى):

كشف خبراء احتواء العلكة على مادة خطيرة تسبب مرض سرطان الأمعاء المميت ، محذرين من تناولها .

ووفقاً لصحيفة “ذا صن ” البريطانية فإن العلكة تحتوي على المادة المبيضة ” E171 “والتي تعمل على إضعاف بكتيريا الأمعاء الطبيعية ومن ثم تسبب كوارث صحية .

جاء ذلك بعد اختبار جامعة سيدني تأثير تلك المادة على الفئران ، حيث ثبتت تلك النتائج السلبية على القناة الهضمية .

وكانت فرنسا قد حظرت ثاني أكسيد التيتانيوم من المنتجات اعتبارًا من العام المقبل مما يؤكد خطورته .

الجدير بالذكر ان سرطان القولون والأمعاء هو الأكثر شيوعاً في العالم ، ويشكل نحو 10% من جميع الحالات السرطانية .