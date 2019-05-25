تحذير: مادة خطيرة في العلكة تسبب مرض قاتل
كشف خبراء احتواء العلكة على مادة خطيرة تسبب مرض سرطان الأمعاء المميت ، محذرين من تناولها .
ووفقاً لصحيفة “ذا صن ” البريطانية فإن العلكة تحتوي على المادة المبيضة ” E171 “والتي تعمل على إضعاف بكتيريا الأمعاء الطبيعية ومن ثم تسبب كوارث صحية .
جاء ذلك بعد اختبار جامعة سيدني تأثير تلك المادة على الفئران ، حيث ثبتت تلك النتائج السلبية على القناة الهضمية .
وكانت فرنسا قد حظرت ثاني أكسيد التيتانيوم من المنتجات اعتبارًا من العام المقبل مما يؤكد خطورته .
الجدير بالذكر ان سرطان القولون والأمعاء هو الأكثر شيوعاً في العالم ، ويشكل نحو 10% من جميع الحالات السرطانية .
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