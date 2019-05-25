6 حيل غريبة للقضاء على آلام الظهر في 5 دقائق

واشنطن(صدى):

يعاني الكثيرون من آلام الظهر التي تنغص عليهم حياتهم اليومية ، خاصةًإذا كانوا مضطرين للجلوس طويلاً او القيام بمجهود بدني .

وكشف موقع برايت سايد عن 6 حيل غريب تساعد على التخلص من آلام الظهر في 5 دقائق فقط وهي :

1- الضغط على نقاط الظهر في الركبة : من خلال الضغط برفق بواسطة الإبهام خلف ركبتك مباشرة والتنفس بعمق مع الضغط لمدة 2-3 دقائق ، وذلك لأن إن تحفيز تلك النقطة يسكن الألم أسفل الظهر الناجم عن عرق النسا.

2- تمرين استرخاء للعمود الفقري : عن طريق الجلوس على الأرض مع ساقيك مباشرة أمامك والقدمين على بعد 5-10 سم مع لف منشفة أو بطانية تحت ركبتك ووضع وسادة على ساقيك وثني الجزء العلوي من جسمك للأمام حتى يصل رأسك إلى الوسادة .

3- الجلوس على كرة التنس : ووضعها تحت أحد الأرداف ولف جسمك برفق للأمام والخلف على الكرة حتى تشعر بالنقطة التي يأتي منها الألم مع إبقاء الكرة في هذه المنطقة ثم ثني الركبة في نفس الساق ووضع القدم على ركبتك الأخرى ووضع يديك على الأرض خلفك للحفاظ على التوازن .

قم بهذا التمرين لمدة 1-2 دقائق والتبديل على الجانبين يساعد على محاربة توتر العضلات.

4- نقع القدم في ملح ابسوم : لمدة تتراوح بين 5إلى 7 دقائق ، حيث يساعد على إسترخاء الأعصاب وتقليل ألم العضلات .

5- تدليك الظهر بالزيوت العطرية : كزيت الخروع او جوز الهند فهو مضاد للإلتهاب ومخفف لتوتر العضلات .

6- ضع مشابك الغسيل على أذنك : عن طريق وضعه على الجانب العلوي من الأذن لمدة 5 ثوان مع التكرار 5مرات بكل أذن ، لأن هذا الجزء من الجسم مرتبط بأعصاب الظهر والكتف .