خطوات جديدة بـ ” حافز ” لإعانة الباحثين عن عمل خلال أشهر

عادل الحربي(صدى):

كشف المهندس فهد حسن العمران، نائب المدير العام لدعم التوظيف في صندوق الموارد البشرية ” هدف ” عن قرب الإنتهاء من إعادة هيكلة برنامج ” حافز ” الخاص بدعم الباحثين عن عمل ، على ان يتم اعتماده خلال أشهر .

واكد ” العمران ” ان عملية إعادة الهيكلة تهدف إلى تطوير البرنامج ، ومساعدة الباحثين على قياس الميول المهنية وتدريبهم قبل تحويلهم إلى مراكز التوظيف .

الجدير بالذكر ان برنامج حافز الذي اعتمدته وزارة العمل ، يقدم دعم قدره 2000 ريال للخريجين الباحثين عن عمل ، بعد التحقق من شروط الأهلية والإستحقاق .