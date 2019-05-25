إتفاقية لإعادة بناء ثاني أقدم مدرسة بالمملكة وتحويلها إلى مزار ثقافي
وقعت إدارة تعليم محافظة عنيزة بالتعاون مع عدة جهات امس الأول اتفاقية مشتركة لإعادة بناء ثاني أقدم مدرسة على مستوى المملكة ، والتي تحاكي مدرسة ” المؤسس ” الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن –طيب الله ثراه – .
وشارك تعليم عنيزة ، فريق تقدير الاعمال التطوعية ، وبلدية المحافظة ، ولجنة التنمية السياحية ، ومؤسسة استاذ البناء الطيني إبراهيم الحمدان .
ومن المقرر ان تتم اعادة بناء المدرسة التراثية التي تضم 13 فصل وغرف للمعلمين والإدارة على نفس التراث القديم ، بعد جمع معلومات عنها إذ خرجت اجيال من المتميزين الذين تولو مناصب قيادية بالمملكة .
ومن المتوقع ان يتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهر ، لتصبح المدرسة التي تبلغ مساحتها 680 متر مربع احد المزارات الثقافية الهامة لأبناء المحافظة .
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