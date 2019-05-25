إتفاقية لإعادة بناء ثاني أقدم مدرسة بالمملكة وتحويلها إلى مزار ثقافي

سالم المطيري(صدى):

وقعت إدارة تعليم محافظة عنيزة بالتعاون مع عدة جهات امس الأول اتفاقية مشتركة لإعادة بناء ثاني أقدم مدرسة على مستوى المملكة ، والتي تحاكي مدرسة ” المؤسس ” الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن –طيب الله ثراه – .

وشارك تعليم عنيزة ، فريق تقدير الاعمال التطوعية ، وبلدية المحافظة ، ولجنة التنمية السياحية ، ومؤسسة استاذ البناء الطيني إبراهيم الحمدان .

ومن المقرر ان تتم اعادة بناء المدرسة التراثية التي تضم 13 فصل وغرف للمعلمين والإدارة على نفس التراث القديم ، بعد جمع معلومات عنها إذ خرجت اجيال من المتميزين الذين تولو مناصب قيادية بالمملكة .

ومن المتوقع ان يتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهر ، لتصبح المدرسة التي تبلغ مساحتها 680 متر مربع احد المزارات الثقافية الهامة لأبناء المحافظة .