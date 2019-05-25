خطوات سهلة وفعالة لمساعدة طفلك على النوم
تواجه الكثير من الأمهات صعوبة في اقناع اطفالهن بإنتهاء وقت اللعب او مشاهدة التليفزيون والخلود إلى النوم ، وذلك على الرغم من اهميته الكبيرة للأطفال مقارنةً بالكبار ، حيث يفرز هرمون النمو اثناء النوم .
وكشف موقع wellnessmama عن الأضرار التي يتعرض لها الأطفال الذين لا يأخذون قسط كافي من النوم ، أبرزها الإصابة بنزلات البرد نتيجة قلة المناعة ، والإلتهبات إذ ينتج الجسم السيتوكينات التي تساعد في مقاوتها خلال ساعات النوم ، بالإضافة إلى خلل الوظيفة المعرفية لدى الأطفال الأقل نوماً .
ولمساعدة طفلك على النوم يمكن اتباع الطرق الآتية :
1- خلق بيئة نوم افضل : من خلال إزالة جميع الأضواء ، واستخدام ستائر التعتيم لمنع الأضواء الخارجية ، ويمكن استخدام ضوء خافت بسيط إذا كان الطفل يشعر بالخوف .
2-خفض درجة الحرارة : فبعض الأشخاص ينامون افضل في تلك الحالة .
2- استخدام بطانية نعامة : لأن الطفل يعاني من فرط النشاط احياناً او معاناه حسية فتساعده على السكينة .
3- تبديل الفراش بإستمرار : وذلك لأن بشرة الأطفال اكثر حساسية تجاه الغبار .
4- الإتفاق على موعد للنوم : فيعتاد عليه كروتين يومي .
5- تعطير الغرفة : بالزيوت التي تساعد على الإسترخاء كاللافندر .
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