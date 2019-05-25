  • السبت 25

    مايو

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. خطوات سهلة وفعالة لمساعدة طفلك على النوم

خطوات سهلة وفعالة لمساعدة طفلك على النوم

خطوات سهلة وفعالة لمساعدة طفلك على النوم
أميرة خالد(صدى):

تواجه الكثير من الأمهات صعوبة في اقناع اطفالهن بإنتهاء وقت اللعب او مشاهدة التليفزيون والخلود إلى النوم ، وذلك على الرغم من اهميته الكبيرة للأطفال مقارنةً بالكبار ، حيث يفرز هرمون النمو اثناء النوم .

وكشف موقع wellnessmama عن الأضرار التي يتعرض لها الأطفال الذين لا يأخذون قسط كافي من النوم ، أبرزها الإصابة بنزلات البرد نتيجة قلة المناعة ، والإلتهبات إذ ينتج الجسم السيتوكينات التي تساعد في مقاوتها خلال ساعات النوم ، بالإضافة إلى خلل الوظيفة المعرفية لدى الأطفال الأقل نوماً .

ولمساعدة طفلك على النوم يمكن اتباع الطرق الآتية :

1- خلق بيئة نوم افضل : من خلال إزالة جميع الأضواء ، واستخدام ستائر التعتيم لمنع الأضواء الخارجية ، ويمكن استخدام ضوء خافت بسيط إذا كان الطفل يشعر بالخوف .

2-خفض درجة الحرارة : فبعض الأشخاص ينامون افضل في تلك الحالة .

2- استخدام بطانية نعامة : لأن الطفل يعاني من فرط النشاط احياناً او معاناه حسية فتساعده على السكينة .

3- تبديل الفراش بإستمرار : وذلك لأن بشرة الأطفال اكثر حساسية تجاه الغبار .

4- الإتفاق على موعد للنوم : فيعتاد عليه كروتين يومي .

5- تعطير الغرفة : بالزيوت التي تساعد على الإسترخاء كاللافندر .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *