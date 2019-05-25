” المواصفات ” تكشف سبب منع استخدام السلة الخلفية الملحقة بالسيارة

أميرة خالد(صدى):

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، على خطورة استخدام السلال الخلفية الملحقة بالسيارات.

وأوضحت الهيئة أن تلك السلال تحجب المصابيح الخلفية للمركبة، وتؤثر في توازن واستقرار المركبة.

ولفتت إلى أن قرب تلك السلال من عادم المركبة، والتصاقها بالصدام الخلفي يجعلها أكثر عرضة للحريق.

وأشارت الهيئة إلى أنها ليست من تصميم الشركات الصانعة للمركبات أو ملحقاتها، ولا ينصح بها.

يذكر أن الهيئة قررت الاكتفاء بالسلال العلوية والمقطورات وفقًا للوائح الفنية المعتمدة.