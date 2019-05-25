مستغلا حاجتها للعمل.. شاب يغتصب فتاة بعدما هددها بتسليمها لأصدقائه!

أبو ظبي(صدى):

استغل شاب آسيوي مقيم في دبي، حاجة فتاة من جنسيته إلى العمل، ليستدرجها إلى مقر سكنه، ومن ثم اغتصابها.

وكانت الفتاة تبحث عن فرصة عمل، إذ أرشدتها فتاة تعرفت إليها إلى شقيقها مؤكدة أن باستطاعته تأمين عمل لها.

وتواصلت الفتاة معه، وأرسلت له سيرتها الذاتية فطلب منها الحضور إليه، ثم طلب منها الصعود إلى الشقة بدعوى مناقشتها في أمور متعلقة بالوظيفة وتناول العشاء معه.

وعندما دخلت إلى الشقة اكتشفت أنها عبارة عن استوديو به أربعة أشخاص من جنسيتها ذاتها يتناولون مشروبات كحولية، وبمجرد دخولها أغلق عليها الباب، وهددها بتسليمها لاصدقائه إن لم ترضخ له.

وتوجهت الفتاة لمركز الشرطة بعدما حدث لها، وتم إلقاء القبض على المتهم الذي اتصل عليها من محبسه وطلب منها مسامحته.

ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهم ارتكاب جناية الاغتصاب، وجناية تعاطي المشروبات الكحولية عمداً حتى يستطيع ارتكاب الجريمة.