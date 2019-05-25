تعقيب وليد الفراج على بطولات النصر في الدوري

السبت 25
مايو
استاذ وليد ارجوك فهمني انا تعبت
النصر كم بطوله دوري
النصر كم بطوله إسيويه
كم بطوله عربيه
كم بطوله كاس ولى العهد
كم بطوله كاس الاتحاد السعودي
كم كاس ملك
كم كاس سوبر سعودي
برغم نصراويتي انا لا اعلم كم بطوله عندي
مدري احس انه حنا مضحوك علينا
انا تعبت
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
Es[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 43 دقيقة
استاذ وليد ارجوك فهمني انا تعبت
النصر كم بطوله دوري
النصر كم بطوله إسيويه
كم بطوله عربيه
كم بطوله كاس ولى العهد
كم بطوله كاس الاتحاد السعودي
كم كاس ملك
كم كاس سوبر سعودي
برغم نصراويتي انا لا اعلم كم بطوله عندي
مدري احس انه حنا مضحوك علينا
انا تعبت