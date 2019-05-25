دخلا مطلقين وخرجا زوجين.. ” تنفيذ مكة ” تصلح بين رجل وامرأة بعد طلاق عامين

نايف السالم(صدى):

تسببت محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، في صلح رجل وامرأة بعد طلاقهما منذ عامين، بسبب وظيفة الزوجة.

وكان خلاف فقد وقع بين الزوجين بسبب وظيفة الزوجة، حيث عُينت في مدينة خارج مدينة زوجها، لينتج عنه طلاق بين الطرفين.

ووصل الأمر إلى جلسات في محكمة الأحوال الشخصية بسبب حضانة الأطفال والزيارة، إذ حكمت المحكمة بالحضانة للأم وبالزيارة للأب.

وباختلاف الزوجين على مكان الزيارة وتسليم الأبناء، تقدم الأب بشكوى لمحكمة التنفيذ في الدائرة العاشرة، فاستدعى رئيس المحكمة الطرفين لمحاولة الإصلاح بينهما لما فيه مصلحة الأبناء.

واستطاع رئيس المحكمة إقناعهما بالرجوع لبعضهما، وبعد موافقتهما استدعى ولي المرأة ومأذون أنكحة وقام بعقد نكاحهما.