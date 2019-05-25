بالفيديو.. عبدالخالق الغانم: أنا من رفع من مستوى ” طاش ماطاش “

أميرة خالد(صدى):

قال المخرج عبدالخالق الغانم، إن علاقته بالفنان عبدالله السدحان ” جيدة ” ،موضحًا أنه كان سيعمل معه لكن التلفزيون رفضه.

وصرح الغانم خلال برنامج ” رادار طارئ ” بأنه كان من المفترض أن يتم دعوته في أعمال عبدالله السدحان وناصر القصبي، خاصة بعد مشاركته في ” طاش مطاش ” وما حققه من نجاح بسبب إضافات وتطوير من ناحيته.

وأضاف: ” أنا من رفع من مستوى طاش ماطاش وعلاقتي مع ناصر القصبي وعبدالله السدحان زينه لكن لم يدعواني للعمل معهم ” .

https://twitter.com/TariqShow/status/1132002592849047554