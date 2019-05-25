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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالصور.. مصرع أربعينية وفتاة في حادث دهس بجازان

بالصور.. مصرع أربعينية وفتاة في حادث دهس بجازان
تركي السالم(صدى):

شهد طريق الملك عبدالعزيز مقابل وكالة نيسان سابقًا بمدينة جازان، حادث دهس، أسفر عن مصرع سيدة أربعينية وفتاة 18 عاما من الجنسية اليمنية.

وجرى نقل جثماني الضحيتين إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر وتم إيداعهما بثلاجة المستشفى.

وحتى الآن لم يصدر بيانا رسميا عن الحادث، وسنوافيكم بالتفاصيل حال صدورها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 35 دقيقة

مازلنا نعاني من قائدي السيارات المستهترين والمتخلفين مع اهظار مزيد من الارواح البريئه
حسبي الله عليهم

اسال الله ان يرحمهن وان يجمعنا بهن في جنات النعيم

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