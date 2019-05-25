في نهار رمضان.. شاب يذبح والدته ثم يتوجه لصلاة الجمعة!

تونس(صدى):

شهدت تونس، أمس الجمعة، جريمة قتل مروعة، حيث أقدم شاب ثلاثيني على ذبح والدته، ثم توجه إلى المسجد لأداء الصلاة.

وكان الجانب قد طلب من والدته بيع قطعة أرض ليتمكن من الزواج، لكنها رفضت طلبه فقرر إنهاء حياتها.

وقام الابن المجرم بذبح والدته من الوريد إلى الوريد، ثم قام بجرها إلى المطبخ وغيّر ملابسه الملطخة بالدماء، وعاد ليلتقي بوالده ويؤدي معه صلاة الجمعة.

وبالتحقيق ومواجهة الابن بالأدلة انهار واعترف بتفاصيل جريمته البشعة.