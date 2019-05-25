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” الفوزان ” يصف من يصلي بالمنزل دون عذر بـ ” رجل سوء “

” الفوزان ” يصف من يصلي بالمنزل دون عذر بـ ” رجل سوء “
نايف السالم(صدى):

وصف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، من يصلي بالمنزل دون عذر بـ ” رجل سوء ” ،مشددًا على وجوب الصلاة في المسجد.

واستشهد الفوزان خلال برنامج ” فتاوى ” بقول الرسول صلى الله عليه وسلم-: ” من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر “، قيل يا رسول وما العذر؟ قال ” خوف أو مرض “.

وأضاف الفوزان: فإذا سمع النداء فيجب عليه الإجابة والحضور للصلاة مع المسلمين، ويأخذ معه أولاده الذكور، ويذهب بهم إلى المسجد.

وعن الصيام دون صلاة، قال الفوزان: ” أركان الإسلام لا تقبل إلا كاملة، فإذا ترك ركن منها لا تنفع بقية الأركان ” .

وأضاف: ” الصلاة لا تنفع مَن يحافظون عليها فقط في رمضان ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 469 ] نشر منذ 8 دقائق

جزاك الله خير الجزاء ياشيخ صالح وجعلها في موازين اعمالك
اسأل الله ان يهدينا وذريتنا وجميع ضال المسلمين

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