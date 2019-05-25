بدءًا من اليوم.. غرامة 5 آلاف على الظهور بلباس غير محتشم أو يحمل صورًا مسيئة

علي القحطاني(صدى):

بدءًا من اليوم السبت، سيتم تطبيق لائحة الذوق العام في الأماكن العامة بالمملكة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء.

وبموجب اللائحة سيتم فرض غرامات مالية، تصل إلى خمسة آلاف ريال على مخالفي نظام الذوق العام.

وستسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة داخل المملكة، من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، وغيرها.

وتفرض الغرامة على من يظهر في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو لباس يحمل صورًا أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

وتتكون اللائحة من ١٠ مواد يمكن الاطلاع عليها من هنـــــــــــــــا .