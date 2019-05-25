المدرسة السعودية للقيادة بطل لبطولة ند الشبا الرياضية في الامارات في كرة قدم الصالات

عبدالرحمن الحميدي(صدى):

فريق المدرسة السعودية للقيادة يتوج بطلاً لبطولة كرة قدم الصالات في اغلى بطولات العالم في كرة قدم الصالات في النسخة السابعة لبطولة ند الشبا الرياضية بالامارات بفوزه على فهود زعبيل في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعتبر هذه البطولة من البطولات الأقوى على مستوى العالم وهي من البطولات الحديثة والتي تشتمل على١٢لعبة .

وتعبر هذه هي المشاركة الأولى للمدرسة السعودية للقيادة في البطولة بنجوم من الإمارات ومحترفين أجانب .

هذه المشاركة المشرفة التي رفعت اسم السعودية عالي كما هو دائما تفتح الباب لمشاركات سعودية في السنوات القادمة وخاصة في ظل المواهب السعودية التي تحتاج الى حسن اختيار وانتقاء فقط.

وفرصة اكبر في الاستفادة من الخبرات المحترفة المتواجدة في هذه البطولة.

كل الشكر على هذه البطولة التي قدمت لنا إضافة كبيره في كرة قدم الصالات وتنظيم يجعل كل متابع ومحب يؤمن بما يملكه شباب الامارات من خبرات وقدارت تنافس جميع دول العالم في اداراة البطولات .