أمطار وسيول وبرد على منطقتي مكة والباحة

الرياض(صدى):

كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس اليوم السبت، موضحًا أنها ستشهد تساقط الأمطار والسيول في مكة والباحة.

وقالت الإرصاد إن الأمطار المتوسطة ستسقط على مكة ما بين متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البَرَد والسيول، ونشاط في الرياح السطحية، مما ينتج عنه تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت أن الحالة ستشمل : ” الجموم والخرمة والطائف والكامل والمويه وتربة ورنية وميسان ” ، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.

وفيما يخص منطقة الباحة قالت إنها ستشهد هطول أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتساقط البَرَد وسيول، ونشاط في الرياح السطحية، على أن تشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.