” بي أم دبليو ” تقصف جبهة ” مرسيدس ” بإعلان كوميدي
خرجت شركة ” بي إم دبليو ” بإعلان حقق نجاحًا كبيرًا بالتزامن مع استقالة ديتر زيتشه المدير التنفيذي لشركة مرسيدس المنافسة الأشرس لها .
واستغلت ” بي إم دبليو ” استقالة مدير مرسيدس التنفيذي لتنشر فيديو إعلاني كوميدي مستعينة فيه بشبيه زيتشه.
ودارت فكرة الإعلان حول توديع الموظفين لـ ” زيتشه ” في شركة مرسيدس، وعقب خروج المدير من الشركة وتوصيل سائق الشركة له إلى المنزل بسيارة مرسيدس، قام المدير بالخروج من المرآب بسيارة ” بي إم دبليو ” فاخرة، بعد أن أصبح حراً، في إشارة إلى أفضلية ” بي أم دبليو على شركة مرسيدس “.
وتفاعل الجماهير بشكل واسع مع إعلان ” بي إم دبليو ” ، ووصفوه بأنه إعلان مبتكر ورائع.
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