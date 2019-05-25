” بي أم دبليو ” تقصف جبهة ” مرسيدس ” بإعلان كوميدي

برلين(صدى):

خرجت شركة ” بي إم دبليو ” بإعلان حقق نجاحًا كبيرًا بالتزامن مع استقالة ديتر زيتشه المدير التنفيذي لشركة مرسيدس المنافسة الأشرس لها .

واستغلت ” بي إم دبليو ” استقالة مدير مرسيدس التنفيذي لتنشر فيديو إعلاني كوميدي مستعينة فيه بشبيه زيتشه.

ودارت فكرة الإعلان حول توديع الموظفين لـ ” زيتشه ” في شركة مرسيدس، وعقب خروج المدير من الشركة وتوصيل سائق الشركة له إلى المنزل بسيارة مرسيدس، قام المدير بالخروج من المرآب بسيارة ” بي إم دبليو ” فاخرة، بعد أن أصبح حراً، في إشارة إلى أفضلية ” بي أم دبليو على شركة مرسيدس “.

وتفاعل الجماهير بشكل واسع مع إعلان ” بي إم دبليو ” ، ووصفوه بأنه إعلان مبتكر ورائع.