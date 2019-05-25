بنفيكا يضع الهلال في مأزق لشراء كاريلو

نواف السالم(صدى):

يواصل نادي الهلال محاولاته لشراء اللاعب كاريلو من نادي بنفكيا، إلا أن النادي البرتغالي يضع مبلغًا ضخمًا مقابل الاستغناء عن اللاعب.

واشترط بنفيكا مبلغ 15 مليون يورو لكي يتمكن الهلال من الحصول على بطاقة اللاعب كاريلو، وهو ما يمثل أزمة لنادي الهلال.

ويفكر الهلال في الوقت الحالي الحصول على أموال الصفقة بدعم من تمويلات أعضاء الشرف، إلا انه هناك إمكانية لتخلي الأعضاء عن التمويل وهو ما يُصعب الأمور على الهلال .