بنفيكا يضع الهلال في مأزق لشراء كاريلو
يواصل نادي الهلال محاولاته لشراء اللاعب كاريلو من نادي بنفكيا، إلا أن النادي البرتغالي يضع مبلغًا ضخمًا مقابل الاستغناء عن اللاعب.
واشترط بنفيكا مبلغ 15 مليون يورو لكي يتمكن الهلال من الحصول على بطاقة اللاعب كاريلو، وهو ما يمثل أزمة لنادي الهلال.
ويفكر الهلال في الوقت الحالي الحصول على أموال الصفقة بدعم من تمويلات أعضاء الشرف، إلا انه هناك إمكانية لتخلي الأعضاء عن التمويل وهو ما يُصعب الأمور على الهلال .
الواقع[ عدد التعليقات: 7025 ] نشر منذ 58 دقيقة
لاعب عادي جدا ليس بذلك الهداف ودئما المباريات المهمة لا تجده هذا لايستحق حتى 100 الف ريال
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5269 ] نشر منذ 23 دقيقة
طنشوة شكل النادي البرتغالي طماع سيبوة و ان شاء الله تجدون غيرة و سوف يتراجع النادي لان النصر مايبية داخل بس يعرقل الصفقة و هم الخسرانيين