مبابي يعطي الحذاء الذهبي لـ ميسي رسميًا

ماجد محمد(صدى):

فشل اللاعب كليان مبابي في اللحاق بنجم برشلونة ليونيل ميسي، خلال مباراة باريس سان جيرمان أمام ستاد ريمس، حيث أحرز هدفًا واحدًا، ليصبح الحذاء الذهبي من نصيب اللاعب الأرجنتيني رسميًا.

وبالهدف الوحيد الذي أحرزه مبابي في مباراة فريقه أصبح رصيده من الأهداف 33 هدفًا متصدرا الدوري الفرنسي، بينما يحل في المركز الثاني في ترتيب جائزة الحذاء الذهبيخلف ميسي الذي أحرز36 هدفًا.

ويمتلك ميسي 72 نقطة مقابل 66 لمبابي ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة في مسيرته.

كما ضمن اللاعب الارجنتيني لقب هداف دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم برصيد 12 هدف.

وانتهت مباراة باريس سان جرمان أمام ستاد ريمس في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى 3-1.