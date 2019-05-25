بالصور.. بيع هيكل عظمي لطائر ” الدودو ” بقيمة 622 ألف دولار

أميرة خالد(صدى):

شهد دار مزادات ” كريستيز ” في لندن بيع هيكلا عظميًا مركبًا لطائر الدودو المنقرض بمبلغ بلغ 622.000 دولار ، وهو ما يعادل 491.250 جنيه إسترليني.

ويرجع سبب بيع الهيكل العظمي لطائر الدودو بهذا المبلغ الضخم إلى الطريقة التي جًمعت بها عناصر هيكل هذا الطائر الي يعودب إلى القرن الـ 19.

وهيكل طائر الدودو المُباع مكون من عظام من عينات مختلفة من طيور الدودو التي عُثر عليها في جزيرة موريشيوس في المحيط الهندي.

وبدأ المزاد على الهيكل العظمي من 400 ألف جنيه استرليني وهو ما يعادل 500 ألف دولار.

وانقرض طائر الدودو في العام 1662؛ على خلفية صيد البحارة البشريين والأنواع الغازية الأخرى.

وذكر المزاد أنه تم جمع هذا الهيكل بواسطة عالم الهواة الفرنسي بول كاري.