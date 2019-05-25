وظيفة إدارية شاغرة لدى مجموعة اليمني

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة اليمني أحد الأسماء التجارية الرائدة في المملكة بمجال السيارات والأغذية والمقاولات والتطوير العقاري، عن توافر وظيفة إدارية شاغرة.

وأوضحت مجموعة اليمني أن الوظيفة المتاحة للعمل في مدينة الرياض تحت مسمى ” مدير تسويق ” ، بشرط أن يكون المتقدم من حملة شهادة البكالوريوس في اختصاص التسويق.

وأَضافت أنه يُشترط أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن عامين في مجال السيارات مع الإجادة التامة للغة الإنجليزية “شرط أساسي”، لافتة إلى أن الراتب يتم تحديده بعد المقابلة.

كما أشارت إلى أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من الخميس الماضي 23/5/2019م، ويتم التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني مع ذكر المسمى الوظيفي في عنوان البريد الإلكتروني:[email protected]