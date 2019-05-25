بسبب قلة الدعم المادي.. خالد الدبل ينسحب من رئاسة الاتفاق والمعيبد يترشح لخلافته

نواف السالم(صدى):

أكد خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق على رغبته في الاعتذار عن منصبه هو وأعضاء مجلس الإدارة، مؤكدًا على أنه سيدعم قرارت اجتماع أعضاء الشرف.

وطلب عدد من أعضاء شرف نادي الاتفاق من خالد الدبل الاستمرار في منصبه إلا أنه وأعضاء مجلسه اعتذروا عن عدم الاستمرار في مهمتهم.

وكشفت مصادر أن الدبل اشترط توفير دعم مالي للنادي، والفريق الأول لكرة القدم خاصةً طوال الموسم الرياضي، بعد أن افتقد النادي الدعم المالي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من الموسم المنتهي.

وفي السياق ذاته أعلن عدنان المعيبد رغبته بالترشح لرئاسة نادي الاتفاق داخل الاجتماع، وغادر ليترك لأعضاء شرف النادي فرصة التصويت لاختيار الأفضل.