أيام مباركات.. الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان

علي القحطاني(صدى):

يحل اليوم السبت، أول أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، فهي أيام مباركات يُستحب فيها فعل الخيرات وتعويض ما فات من حسنات.

وأوصت الأمنة العامة لهيئة كبار العلماء المسلمين باغتنام فرصة الثلث الأخير من شهر رمضان، لما ميزها الله تعالى من فضائل وخصائص، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بالعمل في هذه الأيام كثر من غيرها.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُحيي هذه الليالي في عبادة ربه بجميع أنواع العبادة من القيام وذكر وقراءة قرآن، طلبًا لليلة القدر التي أنزل فيها القرآن، فمن قامها إيمانًا واحتسابًا غلإر له ما تقدم من ذنبه.

واعتاد النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان واتبعه الصحابة فيما بعد؛ للتفرغ لطاعة الله عز وجل، على أن يراعى المعتكف الأحكام والآداب الشرعية للاعتكاف فهو من السنن الثابتة.