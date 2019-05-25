جامعة الطائف تعتمد نتائج تغيير التخصصات لدفعتي (38-39)

عبد العزيز القثامي(صدى):

اعتمد الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، مدير جامعة الطائف، نتائج تغيير التخصصات لطلاب دفعتي (٣٨ – ٣٩) بالجامعة.

وأكد الدكتور وصل الله بن عبدالله السواط، عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف، أن هذه العملية فُتحت للطلبة في ٢١ رجب الماضي، للراغبين في تغيير تخصصاتهم لترتيب رغباتهم.

وأوضح الدكتور السواط، أن المنظومة الجامعية للطلبة، أغلقت في الخامس من رمضان الجاري، وبدأت بعدها عملية الفرز التنافسي التي اعتمدت بشكل رئيسي على المقاعد الشاغرة في كل تخصص، وعلى المعدلات التراكمية للطلبة المتنافسين، وكذلك على ترتيب الرغبات.

وشدد الدكتور السواط على عدم إمكان التراجع عن تغيير التخصص، بسبب اكتمال المقاعد المخصصة في جميع التخصصات، مضيفًا أنه سيتم نشر المعدلات التراكمية التي اعتمدتها الجامعة هذا العام في عملية تغيير التخصصات في جميع برامج الجامعة لكي يطلع عليها جميع الطلبة.

وأشار إلى أن قبول الطلاب والطالبات في تخصص علوم الرياضة يعد قبولاً مبدئياً إلى حين إجراء اختبار اللياقة البدنية الذي سيتم إجراؤه للمقبولين مبدئياً، والقبول في قسم اللغة الإنجليزية، يتوقف على حصول الطالب على درجة ٦٨ في اختبار اللغة الإنجليزية.

وأفاد بالتأكيد على أن التحويل لقسم القراءات يتوقف على حفظ القرآن الكريم كاملاً واجتياز الاختبار الذي سيُجرى للراغبين في التحويل، وستجرى الاختبارات في الجامعة يوم الاثنين الموافق ٢٥ ذي الحجة المقبل.