ضربته بأواني المطبخ.. ضبط زوجة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها

القاهرة(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على سيدة وعشيقت؛ على خلفية قتلهما زوجها وسرقة أمواله.

واعترف العشيق بعد أن تم القبض عليه بالمضبوطات التي سرقها، بأنه على علاقة غير شرعية بزوجة القتيل، وهي ابنة عمه وتبلغ 21 عامًا، لافتًا إلى اتفاقهما على قتل زوجها.

وتابع المتهم في أقواله أن الزوجة أرسلت إليه مفتاح الشقة وتسلل أثناء نوم زوجها وقام بخنقه الذي قاوم، فساعدته الزوجة وتعديا عليه بالضرب بأوانى خاصة بالمطبخ وتسببا في قتله.

وبمواجهة الزوجة أيدت أقوال المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالتهما للنيابة التي تولت التحقيق.