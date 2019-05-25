بعد إعلان راموس رغبته في الرحيل.. رونالدو يُمهد الطريق له إلى يوفنتوس

نواف السالم(صدى):

يبدو أن راموس يشعر بالحيرة من أمره بشأن مستقبله في الريال، فبات على أعتاب الرحيل، وتزامنًا مع إعلان رغبته في ترك القلعة البيضاء، بدأ صديقه كريستيانو رونالد في تمهيد الطريق له إلى يوفنتوس.

وقال موقع ” كالتشيو ميركاتو ” إن رونالدو بدأ بالفعل في التحدث مع إدارة يوفنتوس للتعاقد مع صديقه المُحبط راموس والذي أبدى رغبته في حصد المزيد من النجاحات خارج الملكي.

ويقترب راموس من اللعب مرة أخرى بجانب الدون، خاصة في ظل اقتناع المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي يرى بأنن راموس سيكون داعمًا لليوفي الفترة المقبلة.

ومن المرتقب أن يعتزل لاعب اليفي أندريا بارزالي نهاية الموسم الجاري، لذلك يرغب النادي الإيطالي في دعم الدفاع مع وجود بونوتشي وكيلليني.

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