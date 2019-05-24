أردوغان يدفع شابًا تركيًا لإحراق نفسه

أنقرة(صدى):

نشرت زوجة مواطن تركي، مقطع فيديو يوثِّق لحظة إحراق زوجها لنفسه في مدينة غازي عنتاب التركية، اعتراضًا على البطالة وسوء الأحوال الاقتصادية.

وحرق المواطن التركي أيوب دال، نفسه باستخدام البنزين بعدما رُفض في طلب العمل الذي تقدَّم به، نقل على إثر الواقعة إلى المستشفى، ولقي حتفه قبل يومين.

وقالت زوجته في المقطع: ” أنا زوجة أيوب دال، كان زوجي في ريعان شبابه، كان في سن 32 عامًا. لن أترك حقي من هذه الدولة؛ لقد مات زوجي بسبب هذه الدولة ” .

وأضافت: ” لقد عمل في الإنشاءات، وكسب رزقه بعرق جبينه، ولم يطلب من أحد خبزًا. طلب عمل، هذا كل ما فعله. إن زوجي مات بسبب هذه الدولة. لا أسامح أي أحد، سأدعو عليهم جميعًا حتى آخر نفس “.