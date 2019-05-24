بالفيديو.. ليلى غفران: نجومية محمد رمضان كانت على حساب ابنتي المغدورة

القاهرة(صدى):

أعلنت الفنانة المصرية ليلى غفران، رفضها القاطع للتمثيل مع الفنان الشاب محمد رمضان، وكشفت عن السر وراء ذلك.

وأكدت ليلى غفران خلال استضافتها في برنامج ” شيخ الحارة ” ، مساء اليوم الجمعة، أنها لا تقبل التمثيل مع محمد رمضان.

وترى غفران، أن الفنان محمد رمضان قد بنى نجوميته على حساب ابنتها هبة العقاد، من خلال مسلسل ” ابن حلال ” ، والذي تناول قصة مقتلها.

وشددت غفران على رفضها القاطع للتمثيل مع رمضان قائلة: ” الشخصية محبتهاش ” .