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بالفيديو.. ليلى غفران: نجومية محمد رمضان كانت على حساب ابنتي المغدورة

بالفيديو.. ليلى غفران: نجومية محمد رمضان كانت على حساب ابنتي المغدورة
القاهرة(صدى):

أعلنت الفنانة المصرية ليلى غفران، رفضها القاطع للتمثيل مع الفنان الشاب محمد رمضان، وكشفت عن السر وراء ذلك.

وأكدت ليلى غفران خلال استضافتها في برنامج ” شيخ الحارة ” ، مساء اليوم الجمعة، أنها لا تقبل التمثيل مع محمد رمضان.

وترى غفران، أن الفنان محمد رمضان قد بنى نجوميته على حساب ابنتها هبة العقاد، من خلال مسلسل ” ابن حلال ” ، والذي تناول قصة مقتلها.

وشددت غفران على رفضها القاطع للتمثيل مع رمضان قائلة: ” الشخصية محبتهاش ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5268 ] نشر منذ 6 دقائق

غاوية شهرة و محمد رمضان و المؤلف قالا ان المسلسل لا يمثل حادثة قتل ابنتك بس إنحسار الشهرة عنك خلتك تقوليين دا الكلام و اللي قتلها اخذ قصاصة و شنق و اي تمثيل انتي مطربة و عمرنا ما شفناكي تمثلي

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