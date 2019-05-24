بالفيديو.. ليلى غفران: نجومية محمد رمضان كانت على حساب ابنتي المغدورة
أعلنت الفنانة المصرية ليلى غفران، رفضها القاطع للتمثيل مع الفنان الشاب محمد رمضان، وكشفت عن السر وراء ذلك.
وأكدت ليلى غفران خلال استضافتها في برنامج ” شيخ الحارة ” ، مساء اليوم الجمعة، أنها لا تقبل التمثيل مع محمد رمضان.
وترى غفران، أن الفنان محمد رمضان قد بنى نجوميته على حساب ابنتها هبة العقاد، من خلال مسلسل ” ابن حلال ” ، والذي تناول قصة مقتلها.
وشددت غفران على رفضها القاطع للتمثيل مع رمضان قائلة: ” الشخصية محبتهاش ” .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5268 ] نشر منذ 6 دقائق
غاوية شهرة و محمد رمضان و المؤلف قالا ان المسلسل لا يمثل حادثة قتل ابنتك بس إنحسار الشهرة عنك خلتك تقوليين دا الكلام و اللي قتلها اخذ قصاصة و شنق و اي تمثيل انتي مطربة و عمرنا ما شفناكي تمثلي