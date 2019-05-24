وظائف نسائية شاغرة في الشركة السعودية للأعمال المتقدمة

فاطمة المالكي(صدى):

طلبت الشركة السعودية للأعمال المتقدمة، عدد من الموظفين؛ لشغل وظائف نسائية خالية في العاصمة الرياض.

وقالت الشركة إن الوظائف الخالية وفقًا للمسيات الآتية:

مديرات مشاريع :

المؤهل المطلوب: بكالوريوس إدارة أعمال على اقل تقدير .

إتقان اللغة الإنلجيزية.

شروط الوظيفة:

– يٌشترط في المتقدم خبرة لا تقل عن 3 سنوات بنفس المجال مع ضرورة الإلمام في مجال شركات التأمين.

– أن تكون المتقدمة قادرة على إعداد دراسات جدوى وخطط تنظيمية وتطويرية.

موظفات كول سنتر:

موظفات تحصيل ديون هاتفي :

المؤهل المطلوب: بكالوريوس

يشترط إتقان اللغة الإنلجيزية.

المرجو إرسال السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على البريد الإلكتروني التالي:[email protected]