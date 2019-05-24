وظائف نسائية شاغرة في الشركة السعودية للأعمال المتقدمة
طلبت الشركة السعودية للأعمال المتقدمة، عدد من الموظفين؛ لشغل وظائف نسائية خالية في العاصمة الرياض.
وقالت الشركة إن الوظائف الخالية وفقًا للمسيات الآتية:
مديرات مشاريع :
المؤهل المطلوب: بكالوريوس إدارة أعمال على اقل تقدير .
إتقان اللغة الإنلجيزية.
شروط الوظيفة:
– يٌشترط في المتقدم خبرة لا تقل عن 3 سنوات بنفس المجال مع ضرورة الإلمام في مجال شركات التأمين.
– أن تكون المتقدمة قادرة على إعداد دراسات جدوى وخطط تنظيمية وتطويرية.
موظفات كول سنتر:
موظفات تحصيل ديون هاتفي :
المؤهل المطلوب: بكالوريوس
يشترط إتقان اللغة الإنلجيزية.
المرجو إرسال السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على البريد الإلكتروني التالي:[email protected]
القرشي[ عدد التعليقات: 2560 ] نشر منذ 7 ساعات
قمة التعقيد والتعجيز في الشروط
هل محصلة ديون هاتفية تحتاج لشهادة جامعية الكفأة المتوسطة وكثير عليها كمان .
اتمنى من وزارة العمل أن تراجع إعلانات الشركات والمؤسسات قبل نشرها للجمهور
والتدخل الفوري والتعديل في شروط الوظائف بما يتناسب مع الوظيفة المراد إشغالها .
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 1 ساعة
قمة التعقيد اذا كانت سعودية لازم بكلوريس وخبرة ثلاث سنوات وايجاد اللغة الانجليزية والفرنسية والصينية
واذا كانت من عرب الشمال فيكتفى بالشهادة المتوسطة او الثانوية لان مدراء الموارد البشرية أغلبهم من نفس الجنسية . ويا قلبي لا تحزن .