بالصور.. أطول سفرة إفطار صائم مهداة للملك عبدالعزيز بالدمام

نايف السالم(صدى):

نفذَّت جمعية عنك الخيرية للخدمات الاجتماعية، أطول سفرة إفطار صائم مهداة للملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وأبنائه.

وأُقيمت السفرة، أمس الخميس، في شارع القسمة العام بالقرب من مستشفى عنك العام بطول لأكثر من 600 متر، وبحضور أكثر من 1300 شخص من أبناء مدينة عنك، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلاميين والشخصيات الاجتماعية.

وقال المدير التنفيذي للجمعية خالد بن حسين الخالدي، إن هذه المبادرة من أبناء عنك تأتي تجسيدًا لمشاعر الودّ والوفاء، وترجمة لما يحملونه في قلوبهم من امتنان وعرفان لمن جاهد لتوحيد هذا الصرح العظيم ” المملكة العربية السعودية ” وللقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، وتضمنت كذلك سفرة باسم شهداء الواجب، وسفرة أخرى باسم رجال الأمن، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لمن ضحّوا بأرواحهم فداءً للوطن والدفاع عن دينهم وأهليهم ومقدرات بلادهم.