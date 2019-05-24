ميسي يحسم أمر رحيله.. ويؤكد: ” لن نعتذر عن خسارتنا أمام ليفربول “

ماجد محمد(صدى):

أكد لاعب برشلونة ليونيل ميسي أن الخسارة أمام ليفربول لا تستحق الاعتذار، بينما ما يستحق الاعتذار هو أنهم لم يقدموا أداء أفضل.

وقال ” ميسي ” : ” ليست نادمًا على حديثي عن دوري الأبطال في أغسطس، فأن لم أعد بالفوز، بل وعدت أننا سنقاتل للحصول عليها، إن أردت طلب الصفح فليس لأننا لم نفز، بل لأننا لم نلعب بشكل جيد في الأنفيلد “.

وعلى جانب أخر أكد ميسي على أنه لن يرحل عن صفوف البرسا لمجرد خسارة البطولة مرتين، فهو يأمل أن يحقق المزيد مع النادي الكتالوني.