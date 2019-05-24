هيئة الرقابة والتحقيق توفر فرص عمل للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق، عن حاجتها لشغل وظيفة شاغرة للرجال في مجال الرقابة في المرتبة التاسعة في مدينة الرياض، وذلك بمسمى ” مراقب إداري – المرتبة التاسعة ” .

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدمون من حملة الجنسية العربية السعودية، أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وبتقدير لا ينخفض عن جيد جداً، والخبرة العملية التي لا تقل عن 12 عاماً.

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة، هي: نسخة عن المؤهلات العلمية، نسخة من السجل الأكاديمي، نسخة من الهوية الوطنية، نسخة من الخبرات العملية.

وأشارت إلى أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من اليوم الخميس بتاريخ 18/9/1440 هجري، وينتهي بتاريخ 21/9/1440 هجري، وذلك من خلال الرابط:هنــــــــــا.