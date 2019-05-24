بالفيديو.. مشجع مخمور يصفع إحدى المنظمات.. وهذه عقوبته

نواف السالم(صدى):

أقدم مشجع مخمور على فعل غريب أوقعه في ورطة كبيرة، إذ صفع إحدى منظمات مباراة بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

ووثق مقطع فيديو نشرته صحيفة ” ذا صن ” البريطانية، لحظة صف المشجع المخمور لإحدى منظمات مباراة نادي سوانزي سيتي مع ضيفه ديربي كاونتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وأقدم المشجع إدوارد ديلان على هذا الأمر بعدما تم منعه من دخول المعلب، إذ تم ملاحظة أنه مخمور وسقط على الأرض مرتين، وبعد مشادة كلامية بينه وبين المنظمين قام بصفع إحداهن بقوة على وجهها.

وتدخل رجال الأمن على الفور، وتم اعتقال هذا المشجع غريب الأطوار، وحُكم عليه بالحرمان من دخول الملاعب لمدة 3 سنوات والقيام بأعمال لصالح المجتمع والشأن العام لمدة سنة كاملة، مع مراجعة مركز إدمان.