وضع ساعات رقمية على المشاريع الخدمية بالجوف لسرعة إنجازها
سعيًا لتحقيق الشفافية وتذكير المقاولين بأهمية إنجاز الأعمال في الوقت المحدد، وجّه نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي، بوضع ساعة توقيت رقمية على كلّ المشاريع الخدمية بالمنطقة.
وتسهم ساعات التوقيت، في تذكير المقاولين بأهمية الإنجاز في الوقت المحدد ووفق البرامج الزمنية للمشاريع، بالإضافة إلى إشراك المواطنين في الرقابة على تنفيذ المشروعات، وفي تدخل الإمارة لدعم الجهات المختصة عن المشاريع المتعثرة وتذليل العقبات أمام تنفيذها.
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 579 ] نشر منذ 24 دقيقة
حطوها في كل المشاريع
بجميع المدن….. حتى الرياض….. قدام البيت
وانتهت المده من سنين…. وتكسرت الساعه
وعاش ناس ومات ناس
والمشاريع واقفه
الله المستعان