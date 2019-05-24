بالفيديو.. أسراب الجراد تقضي على محاصيل شقراء والمزارعون يكافحون

عادل الحربي(صدى):

هاجمت أسراب الجراد، محافظة شقراء منذ عدة أيام، فيما يحاول المزارعون مكافحته لإنقاذ محاصيلهم الزراعية.

وأعرب المزارعون عن حزنهم واستيائهم مما فعلته أسراب الجراد بمحاصيلهم، في حيث عجز فرع الزراعة بالمحافظة عن مكافحة تلك الآفة؛ لقلة الإمكانات البشرية وقلة المعدات من مركبات وأدوات، ونفاد المبيدات من المستودعات.

وأظهرت مقاطع فيديو، أسراب الجراد التي غزت المزارع والأضرار التي لحقت بالمحاصيل، فيما طالب المزارعون وزارة البيئة والمياه والزراعة بدعم فرع شقراء بالمبيدات والكوادر البشرية والآليات والمركبات.