فلكي يكشف موعد أول أيام عيد الفطر 2019
أعلن الفلكي الكويتي الدكتور صالح العجيري، عن الموعد المتوقع لعيد الفطر 2019، مؤكدًا أن شهر رمضان المبارك هذا العام 29 يومًا.
وتوقع ” العجيزي ” وفقًا لمقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عيد الفطر 2019 سيكون يوم الثلاثاء 4/6/2019م.
وحتى الآن لم يصدر أي إعلان رسمي حول موعد عيد الفطر 2019، ومدة شهر رمضان المبارك لهذا العام، على أن يتم انتظار رؤية الهلال.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74527 ] نشر منذ 22 دقيقة
تقبل الله من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح الاعمال ,, آمين ,,
,, الله اعلم ..