فلكي يكشف موعد أول أيام عيد الفطر 2019

علي القحطاني(صدى):

أعلن الفلكي الكويتي الدكتور صالح العجيري، عن الموعد المتوقع لعيد الفطر 2019، مؤكدًا أن شهر رمضان المبارك هذا العام 29 يومًا.

وتوقع ” العجيزي ” وفقًا لمقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عيد الفطر 2019 سيكون يوم الثلاثاء 4/6/2019م.

وحتى الآن لم يصدر أي إعلان رسمي حول موعد عيد الفطر 2019، ومدة شهر رمضان المبارك لهذا العام، على أن يتم انتظار رؤية الهلال.