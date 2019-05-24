تحذير من تقلبات جوية على نجران والباحة لـ24 ساعة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين على نجران والباحة، يفيد بحدوث تقلبات جوية حتى مساء غدًا السبت.

وأوضحت أن الطقس سيكون عبارة عن استمرار هطول أمطار غزيرة تُصحب بتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح بدءًا من مساء اليوم وحتى مساء السبت.

أما الباحة، فسيكون هناك سحب رعدية تُصحب بتدني في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية بدءًا من مساء اليوم وحتى مساء غد السبت.