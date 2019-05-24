بالصور.. تسوية الطرق المتضررة من الأمطار في المجاردة

علي القحطاني(صدى):

شنت إدارة الخدمات التابعة لبلدية محافظة المجاردة ممثلة في قسم الصيانة، مساء اليوم الجمعة، حملات لتسوية الطرق المتضررة من الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وأكدت بلدية المجاردة، أن إدارة الخدمات قسم الصيانة قامت بتسوية الطرق المتضررة جراء الأمطار التي شهدتها المحافظه هذا اليوم، وتسوية الطرق المنجرفة جراء السيول في قرى الكميت والملاحة.

ونشرت البلدية مجموعة من الصور أثناء تسوية الطرق على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، لافتة إلى أن هذه الحملات جاءت بتوجيه ومتابعة من رئيس بلدية محافظة المجاردة.