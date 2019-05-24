رد صادم لأب قتل أطفاله الخمسة بطريقة وحشية وتجول بهم

واشنطن(صدى):

شهدت محكمة إمريكية رد فعل غريب من متهم قام بقتل أطفاله الخمسة ووضع جثثهم في أكياس القمامة.

ووجهت المحكمة إلى الأب تهمة القتل، وسألته عن الهدف من جريمته، ليرد برد صادم قائلًا إنه مجنون ومعتلا عقليا لذلك قتلهم.

وكان المتهم بعد قتل أطفاله الخمسة قام بوضع جثثهم في أكياس القمامة السوداء وتجول بهم في 4 ولايات مختلفة في أمريكا.

وقررت المحكمة عرض الأب على طبيب نفسي للتأكد من صحته العقلية، وفي حالة إثبات مرضه سيتم وضعه في وحدة أمنة في مستشفى حكومي للأمراض النفسية.