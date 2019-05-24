أمير منطقة عسير يشارك أبطال الحد الجنوبي وجبة الإفطار وينقل تحيات وفخر القيادة لهم

محمد بن طحيطح(صدى):

نقل أمير منطقة عسير الأمير ⁧‫تركي بن طلال‬⁩ بن عبدالعزيز آل سعود فخر وإعتزار قائد البلاد ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ وعضيده سمو ⁧‫ ولي العهد‬⁩ برجال القوات المسلحة في ⁧‫الحد الجنوبي‬⁩ وشاركهم طعام الإفطار يوم أمس وخاطبهم سموه قائلاً أنتم تقفون على هذا الحد الطاهر من حدودنا الغالية فمن يعبره أخاً كريماً فلن يجد إلا الكرامة وما يسره.. ومن سوّلت له نفسه غير ذلك فسيجد أمامه أشاوس وسداً منيعاً له بالمرصاد.

ومن جهة اخرى ‬⁩إجتمع سموه بإحدى مدارس مركز الغايل بـالحد الجنوبي‬⁩ مع مسؤولي ⁧‫التعليم‬⁩ بالمحافظات لتعزيز إحتياجات المدارس والجامعات مشركاً معالي ⁧‫وزير التعليم‬⁩ في إلاجتماع هاتفياً لتحقيق الأهداف المنشودة.