خلعت زوجها بعد 3 أشهر: ” بياكل أكلي ويقولي ده شرع ربنا “

القاهرة(صدى):

” بياكل النصيب الأكبر من اللحوم والفراخ ويقولي للذكر مثل حظ الأنثيين ” ، بهذه الكلمات طالبت زوجة ثلاثينة الخلع من زوجها بعد مرور 3 أشهر على زواجهما.

وتقول الزوجة أمام محكمة أسرة ” المنشية ” وسط الإسكندرية، وتدعى ” صفاء ” تبلغ 32 عامًا : ” بيحاسبني على الأكل ووبيطلب ياخد نصيب أكبر مني في الفراخ واللحمة “.

ولفتت في شكواها إلى أنه كان يقوم بعملية جرد لخزين المطبخ من الزيوت والأرز وغيرها، ويقول لها إنه يفعل ذلك لوضع ميزانية مناسبة والتقليل من النفقات.

تؤكد صفاء أنها لم تكن تعلم أن زوجها بخيل، ولم تأخذ في عين الاعتبار تصرفاته، ظنًا منها أنه يمازحها قائلة : ” بيقولي أنا راجل وطبيعي نصيبي يكون أكبر منك وده بالشرع “.

وأوضحت أنه تأكدت من أنه بخيل بعد أن غضب بشدة ؛ عندما أخذت نصيب متساوي مثله في الفراخ واللحوم، وشدد عليها أن لا تفعل ذلك مجدداً، لأن للرجل مثل حظ الأنثيين، كما قال الشرع.

وأضافت أن الأمر وصل إلى الإهانة والضرب وهو ما دفعها لإقامة دعوى خلع.