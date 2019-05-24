شركة الاتصالات تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن توافر الوظائف الإدارية الشاغرة لحديثي التخرج لحاملي شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات العلمية من خلال برنامج احتضان المواهب؛ للعمل بالرياض.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالي: محلل المكافآت، محلل الرقابة المالية، محلل المدفوعات والتحصيل، محلل ضمان أعمال، المساعد الإداري، محلل الاستثمارات.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة شهادة البكالوريوس في الاختصاصات الإدارية، والتقنية المناسبة، لكل وظيفة إحدى الجامعات المعتمدة، حديثي التخرج، أو لديه الخبرة التي لا تتجاوز السنة، الإجادة في اللغة الإنجليزية، والعربية.

وأفادت بأنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الدخول على الرابط التالي هنــــا .