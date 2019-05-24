مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار يعقد اجتماعه السابع

سعيد العجل(صدى):

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه السابع يوم الخميس 18 رمضان 1440هــ الموافق 23 / 4 / 2019 م في مقر الهيئة برئاسة معالي وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

وقد ثمن معالي رئيس وأعضاء المجلس في بداية الاجتماع قرار مجلس الوزراء رقم ( 507 ) وتاريخ 2 / 9 / 1440هــ بمنح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظاماً والمعهودة إلى وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار ، وقد أكد المجلس على أهمية توحيد الإشراف على التسجيل العيني للعقار لرفع كفاءة وسرعة إجراءات التسجيل العيني للعقار ويزيد موثوقية ملكية العقار، وشدد على اهمية اكمال مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، وعرضه للعموم لطلب مرئياتهم .

واستعرض المجلس ما قامت به الهيئة من أعمال خلال الفترة الماضية من الربع الثاني من عام 2019 وما قامت به بشأن خطة عمل تنفيذ التسجيل العيني ، كما ناقش مرئيات العموم بخصوص مشروع نظام المساهمات العقارية ومشروع نظام الوساطة العقارية ووجه بالأخذ بالمرئيات قبل الرفع بهما لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهما.

واطلع المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من الجهات الحكومية المكلفة بإطلاق منصة المؤشرات العقارية و ناقش مشروع قياس الأثر التنظيمي لمبادرات اتمام وإيجار والبيع على الخارطة ، واستعرض مراحل صياغة استراتيجية القطاع العقاري في المملكة، والدراسات التي تم إعدادها لدراسة الوضع الراهن، وتحديد الركائز الرئيسيّة ومبادرات استراتيجية القطاع العقاري المقترحة وما تم اتخاذه لمواءمتها مع برامج الرؤية وخطط الجهات ذوات العلاقة.

وقد حضر الاجتماع مستشار معالي وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، ومعالي نائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، و محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة معالي الأستاذ إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه، ووكيل وزارة المالية للإيرادات المهندس طارق بن عبدالله الشهيب، وممثل وزارة العدل فضيلة الشيخ/ عبدالله بن عدنان السليمي ، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن المهندس/ أحمد بن عبدالرحمن السليم ومستشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المشرف على الشؤون القانونية الدكتور محمد بن حمد الفهد ، ومدير عام الإدارة الهندسية في وزارة التجارة والاستثمار المهندس محمد بن عبدالعزيز الوايلي، ومن القطاع الخاص سعادة الأستاذ / حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، وسعادة الأستاذ / سعيد بن محمد الغامدي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري .