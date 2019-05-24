” ترامب ” يوافق على إرسال 1500 جندي إضافي للشرق الأوسط

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط؛ لتعزيز وجودها العسكري في ظل التهديدات الإيرانية على المنطقة.

وأكد ” ترامب ” اليوم الجمعة، أن نشر القوات في الشرق الأوسط يعد إجراء وقائي ويهدف إلى الحماية وتأمين القوات المتواجدة سابقًا وضمان حرية الملاحة في المياه الدولية.

وأوضح أن الانتشار العسكري سيتضمن عددًا صغيرًا من القوات من ضمنهم مهندسين، كما سيتم الدفع بمعدات من بطاريات صواريخ الباتريوت وطائرات استطلاعية.

وأكدت وكالة ” رويترز ” أن الجيش الأمريكي يعتقد أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات على ناقلات نفط قبالة الإمارات، فيما تشير معلومات المخابرات إلى وجود حملة إيرانية تربط بين تهديدات في أرجاء المنطقة.

وفي وقت سابق، تعرضت 4 سفن شحن تجارية مدنية من جنسيات مختلفة إلى عمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية في الإمارات، دون وجود أضرار بشرية أو إصابات أو تسرب أي مواد ضارة.