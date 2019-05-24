  • الجمعة 24

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. المغامسي: هناك فرق بين المساجد في الاعتكاف

بالفيديو.. المغامسي: هناك فرق بين المساجد في الاعتكاف

بالفيديو.. المغامسي: هناك فرق بين المساجد في الاعتكاف
علي القحطاني(صدى):

أكد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، أن هناك فرق بين المساجد في الاعتكاف.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج ” منابر النور ” ، أن الاعتكاف لا يكون لا في مسجد تُقام في جماعة، ولا يصح للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجته كالطعام والشراب، ولكن ليس للذهاب إلى جنازة أو زيارة مريض.

وأضاف: أما المساجد فتختلف في الفضل، فأفضلها الاعتكاف في المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *