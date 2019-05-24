بالفيديو.. المغامسي: هناك فرق بين المساجد في الاعتكاف
أكد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، أن هناك فرق بين المساجد في الاعتكاف.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج ” منابر النور ” ، أن الاعتكاف لا يكون لا في مسجد تُقام في جماعة، ولا يصح للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجته كالطعام والشراب، ولكن ليس للذهاب إلى جنازة أو زيارة مريض.
وأضاف: أما المساجد فتختلف في الفضل، فأفضلها الاعتكاف في المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى.
شاهد الفرق بين المساجد في الاعتكاف@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani#منابر_النور#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/Et8qnmHSef
— MBC1 (@mbc1) May 24, 2019
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