بعد مطالب بإقالته.. ميسي يدافع بقوة عن فالفيردي: ” نحن المذنبون “

نواف السالم(صدى):

دافع ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بقوة عن المدرب إرنستو فالفيردي، الذي تلقى هجومًا كبيرًا عقب خسارتهم دوري أبطال أوروبا.

وقال ” ميسي ” إن فالفيري قدم الكثير للنادي ولا يًمكن نسيان ما قدمه مقابل مباراة لا يتحمل وحده المسؤولية فيها.

وأضاف “ميسي” : ” أتمنى أن يستمر، العام الماضي توجنا بثنائية لكنه تلطخ بإقصاءنا الأوروبي، وهذا العام بإمكاننا الفوز بثنائية جديدة، لكن مع وصمة أكبر حجماً، في عامين خسرنا مباراتين كانتا تعنيان الكثير، ولكن بعيداً عن هذا، فإن باقي الأمور كانت جيدة “.

ولفت إلى أن فالفيردي لا يتحمل على الإطلاق إقصاء الفريق على يد ليفربول، مضيفا : ” نحن المذنبون الوحيدون، المباراة والصورة التي قدمناها كانت مؤسفة، يمكن أن يحدث هذا في عام ولكن ليس في عامين، المدرب يتحمل جزءاً من الخسارة ولكن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتقنا نحن اللاعبون “.