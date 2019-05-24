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بالفيديو.. بطولات قبائل المملكة في مواجهة الجيوش العثمانية

بالفيديو.. بطولات قبائل المملكة في مواجهة الجيوش العثمانية
نايف السالم(صدى):

استعرضت الحلقة التاسعة عشر من برنامج ” العصملي ” ، بطولات القبائل السعودية في مواجهة الأتراك على مر التاريخ.

وأكد مقدم برنامج ” العصملي ” الباحث في تاريخ الخليج والمشرق العربي الدكتور سلمان الأصقة، أن القبائل العربية ألحقت هزيمة ساحقة بالعثمانيين وجيشوهم في معركة الصفراء، وهي من أهم المعارك التي ألحق السعوديين خلالها الهزيمة بالأتراك.

كما تناول قصة الأمير والبطلهادي بن قرمله شيخ قحطان، الذي استشهد في موقعة الصفراء بعد بطولة واستبسال في وجه الأتراك، موضحًا أنه أحد قادة الجيش في المملكة وصاحب تاريخ طويل في مواجهة الجيوش العثمانية في الحجاز والجنوب.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 2 ساعتين

هادي بن قرمله وليس بن قرفلة ,,,للتصحيح

[ عدد التعليقات: 74527 ] نشر منذ 28 دقيقة

معلومات طيبه وهامه ,,

,, لماذا سكت عنها كناب التاريخ في المدارس …………………!!؟؟؟

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