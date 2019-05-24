بالصور.. الكشف عن سكودا سوبيرب 2020 رسمياً

براغ(صدى):

كشف شركة سكودا، اليوم الجمعة، عن إطلاق فيس ليفت شامل بسيدانها الرائدة، والتي تحمل اسم سوبيرب.

وتضمنت التحديثات الخارجية والداخلية بالكثير من المميزات والتقنيات الذكية والمبهرة الجديدة.

وتشمل سكودا سوبيرب، على مجموعة متنوعة من المحركات التي تتضمن 1.5 لتر TSI ذو قوة 150 حصان للفئة الأقل متصلاً بناقل 6 سرعات يدوي أو 7 سرعات DSG، بجانب محرك 2 لتر TSI بقوة 190 حصان مع ناقل 7 سرعات DSG قياسي، فيما تأتي الفئة الأعلى مع محرك 2 لتر بقوة 272 حصان ودفع رباعي مع ناقل 7 سرعات DSG وفلتر لجزيئات العادم، بجانب وجود نسخة هجينة، لتكون موجهة لمنافسة عدة طرازات مثل فولكس واجن باسات ومازدا 6، حيث ستصل للأسواق قرب نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.